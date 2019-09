Kleine Zeitung +

Vereine im Fokus Gelebte Gemeinschaft: "Wir Andritzer" feiern 22 Jahre Vereinsgeschichte

Viele kennen ihren jährlichen Flohmarkt: Vor 22 Jahren wurde der dafür zuständige Verein "Wir Andritzer" gegründet. Obfrau Ursula Saischek erzählt, was ihr Verein in den kommenden Monaten vor hat - und denkt bereits an Weihnachten.