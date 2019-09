Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der neuen Schauküche kann an "Slow Food"-Workshops teilgenommen werden. © AK Stmk

Wenn sich eine Gruppe von 20 Erwachsenen hangelnd durch den neuen Turnsaal der Volkshochschule bewegt, handelt es sich nicht um Kollegen der britischen Schimpansenforscherin Jane Goodall, sondern um Teilnehmer des neuen Kurses „Monkeyfit“, der ab Herbst einmal pro Woche in Graz abgehalten wird. Denn mit der Eröffnung des neuen Bildungshauses der Volkshochschule wurde auch das Kursangebot deutlich ausgebaut. Platz dafür hat man in den im September eröffneten Zentrum der Volkshochschule in der Köflacher Gasse.