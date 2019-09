Immer wieder heißt es, das linke Murufer sei, was das Wohnen betrifft, wesentlich teurer. Stimmt auch. Wie genau diese Kluft zwischen Ost und West allerdings tatsächlich aussieht, haben wir uns in einem Vergleich angesehen. Eine Übersicht.

© Wolfilser - stock.adobe.com

Wie viel kostet ein Baugrund am rechten und wie viel der selbe am linke Murufer? Wie viel müsste ich für eine Eigentumswohnung hinlegen oder für ein Einfamilienhaus? Während durchschnittliche Einfamilenhäuser (etwa 120 m² Wohnfläche und 800 m² Grundfläche) am linken Murufer unter 200.000 Euro nicht zu finden sind, so gibt's solche am rechten Murufer sehr wohl. Auch bei den Quadratmeterpreisen bei Mietwohnugen gibt es krasse Unterschiede: Zwischen 8 Euro und 18 Euro. Die Preise klaffen je nach Lage stark auseinander. Wer dabei nicht die Orientierung verlieren möchte, für den haben wir hier die wichtigsten Zahlen der einzelnen Grazer Bezirke zusammengefasst.