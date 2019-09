Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An Hitzetage und Tropennächte muss man sich in Graz wohl gewöhnen © Alex Tengg

Sonnig, heiß, trocken. Diese drei Schlagworte treffen auf die vergangenen Sommermonate, an die uns das derzeit spätsommerliche Wetter erinnert, besonders gut zu. Wir wollten es aber ganz genau wissen und haben deshalb mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gesprochen. Dieser Sommer war in Österreich ja der zweitwärmste der Messgeschichte. Im Grazer Stadtgebiet war nur der Sommer 2003 noch heißer! Außerdem gab es auch nicht viel Niederschlag. Und was in der Landeshauptstadt am stärksten zu spüren war: die hohe Anzahl an Hitzetagen.