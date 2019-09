Zum 20. Geburtstag eröffnet die Ethnothek in der Grazer Innenstadt einen dritten Standort. Exotische Schmuckkreationen gibt es jetzt auch in der Schmiedgasse.

Am Freitag sperrte die Ethnothek in der Schmiedgasse auf © Gregor Hiebl/Ballguide

"Schmucke" Neuigkeiten gibt es aus der Grazer Innenstadt. In der Herrengasse hat im Sommer der Pandora-Shop zugesperrt, auch Thomas Sabo hat die Niederlassung in der Sackstraße kürzlich aufgegeben. Grund zum Feiern gibt es hingegen jetzt in der Schmiedgasse. Gegenüber vom Grazer Amtshaus hat Barbara Hörmann am Freitag eine weitere Filiale ihres Schmuckgeschäfts Ethnothek eröffnet.