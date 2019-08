FP-Chef Mario Eustacchio"Wir müssen die Autos im Grazer Zentrum unter die Erde verbannen"

Die Kleine Zeitung trifft die Grazer Parteichefs zu politischen Sommergesprächen: Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) will statt einer U-Bahn Autos unter die Erde schicken. Ein Gespräch über Greta Thunberg und Bäume, keines über die Identären.

FPÖ-Chef Mario Eustacchio wünscht sich Armin Sippel als Nachfolger – aber nicht sofort © Jürgen Fuchs

Herr Vizebürgermeister, wöchentlich demonstrieren Jugendliche auch in Graz für einen Klimanotstand, inspiriert von Greta Thunberg. Viele in der FPÖ beäugen die junge Schwedin skeptisch – Sie auch?

Mario Eustacchio: Ja. Da wird ein Kind instrumentalisiert. Das ist es, was mich stört, nicht das Inhaltliche.