Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Biomüll-Fahrer Werner Sarkanj © Zoltan

Gartenabfälle, Kaffee, Obstreste, Eierschalen, verdorbene Nahrungsmittel, Blumen samt Erde: All das und mehr kommt in die braune Biotonne. Nicht nur, aber besonders in den heißen Sommermonaten ergibt die Mischung einen Geruchscocktail, der wohl die meisten Grazer die Luft anhalten lässt, während sie ihre Abfälle zur Müllinsel tragen. Man fragt sich, wie die es aushalten, die täglich mit dem Müll fahren.