Grüne Fassaden sind eine Antwort, um mit der zunehmenden Hitze in der Stadt fertigzuwerden. Was sie bringen, was sie kosten. Ein Streifzug durch Graz.

Am Tummelplatz sticht die grüne Fassade ins Auge © Julian Melichar

Von Bäumen, die in luftigen Höhen wachsen, bis hin zum viele Jahre alten Efeu, der schon längst ganze Häuser bedeckt: Grüne Fassaden sind in Graz längst Realität. Man stößt auf sie in der Schießstattgasse genauso wie in der Lisztgasse, versteckt am Lendplatz genauso wie prägend am Tummelplatz, und – natürlich – in der Annenstraße.