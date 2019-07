Bermudadreieck, Univiertel, Franziskanerplatz, Lendplatz – und jetzt? Die Lokalszene in der ehemals verschnarchten Kaiserfeldgasse blüht. Und das Viertel hat noch Luft nach oben.

Simon und Rudi Lackner vom Café Kaiserfeld © Juergen Fuchs

In der Sporgasse kostet man sich seit Kurzem durch die Tapas im Merano City. In der Mariahilferstraße sperrt mit Ende Juli mit dem Sterz im Mohrenwirt ein beliebtes Gasthaus zu. Keine Frage: Die Grazer Gastroszene ist in Bewegung. Und während nach wie vor kaum ein Bericht über den Lendplatz ohne das Adjektiv hip auskommt, mausert sich eine andere Straße schön langsam zur neuen Grazer Trendmeile: die Kaiserfeldgasse.