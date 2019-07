"Bitte umsteigen" Baustellensommer schickt Öffi-Nutzer in Graz auf Umwege

Durch die Erneuerung der Schienen in der Innenstadt müssen sich Fahrgäste auf Ersatzverkehr und Umleitungen einstellen. Die Fahrzeiten sucht man man­cher­orts vergeblich.

Zum Hauptbahnhof geht es dann mit den Ersatzbussen © Alex Tengg

Seit Samstag, 6. Juli, ist für Öffi-Nutzer in Graz alles anders. Grund ist der Beginn der Mega-Baustelle am Hauptplatz. Die Herrengasse ist dadurch den Öffi-Verkehr betreffend "verwaist" und wirklich reine Fußgängerzone. Bis zum 4. August fahren im Grazer Zentrum keine Straßenbahnen mehr. Worauf müssen sich die Grazerinnen und Grazer sowie Touristen also einstellen?