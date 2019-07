139.803 Besucher waren im Juni in den Grazer Bädern - so viele wie noch nie. Mitunter wurde in den Kantinen sogar das Eis knapp. Auch heute ist wieder ideales Badewetter.

© Ballguide/Maximilian Wolf

Bei der Holding Graz will man es noch nicht verschreien: Aber auf den Wasserrutschen in den städtischen Freibädern steuert man auf eine ausgezeichnete Saison zu. „Nach dem verregneten Mai hat der Juni alle Rekorde gebrochen“, so Vorständin Barbara Muhr. Tatsächlich sprechen die Zahlen eine eindeutige Sprache: 139.803 Besucher strömten im Vormonat in die Grazer Bäder. Damit folgt auf den schwächsten Mai aller Zeiten „der beste Juni ever“, wie Michael Krainer, Geschäftsführer der Holding-Bäder betont.