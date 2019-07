Bei einem Unfall auf einer unbeschrankten GKB-Kreuzung mit einem Linienbus im September 2018 starb die 34-jährige Buslenkerin. Acht weitere GKB-Kreuzungen sind in Graz noch schrankenlos.

© APA/GKB_PR

An jener Kreuzung in Graz, bei der im September des Vorjahres bei einer Kollision zwischen einem Bus und einer S-Bahn der Graz-Köflacher-Bahn (GKB) die Lenkerin der Linie 33 ums Leben kam, ist nun eine Schrankenanlage in Betrieb gegangen. Im Grazer Stadtgebiet gibt es insgesamt zwölf GKB-Eisenbahnkreuzungen. Vier von ihnen sind nun mit Schrankenanlagen gesichert.