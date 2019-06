Facebook

18. September 2018: Die Buslenkerin wird tödlich verletzt © APA/SCHERIAU

Mit einem Schlag ist alles anders: Am 18. September 2018 kollidieren ein Linienbus und ein Zug der Graz-Köflacher-Bahn (GKB). An der Unglücksstelle - der unbeschrankte Bahnübergang in der Grazer Grottenhofstraße - verstirbt die 34-jährige Buslenkerin, elf Fahrgäste werden zum Teil schwer verletzt, der Zuglenker steht unter Schock.