Das 38. Augartenfest findet heuer im Volksgarten statt. Was die Besucher am Samstag erwartet.

Diesmal im Volksgarten: das Augartenfest © Ballguide/Maximilian Martin Wolf

Es ist so weit: Das Augartenfest steht vor der Tür. Am Samstag (29. Juni) geht es diesmal über die Bühne - und zwar, wie bereits mehrfach berichtet, im Volksgarten. Im Augarten selbst wird ja aktuell an der neuen Bucht gearbeitet, für Bühnen und tausende Besucher ist da kein Platz, deshalb weicht man heuer auf den Volksgarten aus.