Feuerwehr vor dem Rathaus am 19. Juni © Stadt Graz/Schleich

Knapp eine Woche ist vergangen seit jenen Augenblicken, die viele Grazer verunsicherten: Am 19. Juni wurden Brandanschläge an vier Grazer Standorten verübt - am Bezirksgericht am Grieskai, im Grazer Rathaus, bei der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung am Europaplatz sowie am Grazer Hauptbahnhof. All das binnen 49 Minuten. Dort wurde der mitmaßliche Täter auch unter Mithilfe eines Passanten überwältigt.