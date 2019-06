Abkühlung gefällig?Europameisterschaft im Eiskunstlauf kommt nach Graz

Es heißt ja, wenn einem der Schweiß auf der Stirn steht und man schon nicht mehr weiß, was man ausziehen soll, dann hilft der Gedanke an einen kühlen Ort: also, hier bitte! Ende Jänner 2020 kommen die besten Eiskunstläufer Europas nach Graz. Und: Freeze!

© Luciano Movio

Nach 20 Jahren sind die Europameisterschaften im Eiskunstlauf wieder live in Österreich - und zwar in Graz in der Steiermarkhalle in Premstätten bei Graz. Zu Gast sind die besten Eiskunstläufer Europas von 22. bis 26. Jänner 2020 in der steirischen Hauptstadt. Tickets sind ab sofort auf Ö-Ticket erhältlich.