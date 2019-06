Facebook

Nach fünf Tagen des Festivalgangs, der mittlerweile fast liturgische Formen angenommen hat, lassen sich die verschiedenen Clubs und Bars bereits blind, nur am Geruch erkennen.

Und am Sound. Am besten klingt es im Herzen von Graz, nämlich im Schloßberg. Der Dom pocht dort wie ein Bergwerk. Ganz ohne Fendrich.