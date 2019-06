Facebook

In Graz fühlen sich Wildtiere mancherorts durchaus wohl © APA (2), Klaussner, KK

So schnell sie aufgetaucht war, so schnell war sie auch wieder weg: Wie berichtet spazierte Ende letzter Woche eine Gams seelenruhig in das Grazer Unfallkrankenhaus – und verließ es kurze Zeit später auch wieder. „Einen Zufall“, nennt es Gerald Schlemmer, Leiter der UKH-Verwaltung. Aber einen, auf den er seit Tagen laufend angesprochen wird.