In dieser Woche sind Gewitter in Graz nicht auszuschließen © Sujet/dpa-Zentralbild/Julian Stähle

Weit über 30 Grad - das Wochenende in Graz hatte es in sich. Heute Montag wurden laut Zentralanstalt für Meteorologie und Wetterdynamik (ZAMG) 26 Grad Celsius in der Stadt gemessen. Die nächsten Tage kühlt es ein ganz klein wenig ab, bevor es am Sonntag wieder sonnig werden soll.