Von 17. bis 19. Juni soll die "Bridge of Unity" entstehen. Alle Grazer sind eingeladen, eine zwölf Meter lange Brücke mit ihren Pinselstrichen in ein Kunstobjekt zu verwandeln.

Antidiskriminierungsbrücke: Joe Niedermayer, Stadtrat Kurt Hohensinner, Holding-Vorstand Barbara Muhr, Daniela Grabovac und Künsler Tom Lohner (v.l.) © (c) Foto Fischer

Als Zeichen des Miteinanders: Nachdem gerade die Pride Parade in Wien stattfand, und die Christopher Street Day-Parade in Graz bevorsteht (19. bis 23. Juni) - wo auf die Rechte Homosexueller und Transgender hingewiesen wird, soll in Graz dieser Tage ein Kunstprojekt als Zeichen des Miteinanders entstehen.