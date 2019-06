Der Sommer naht und mit ihm auch die zunehmende Anzahl an Baustellen in der Stadt. Hier ein Überblick über Straßenarbeiten und -sperren in Graz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Straßenarbeiten: In Graz wird derzeit an einigen Stellen gewerkt © Hoffmann/KLZ

Beim Bahnhofgürtel wird heute mit Grabungsarbeiten gestartet (das sind die Folgen), welche bis zum 19. Juli andauern. Doch nicht nur an dieser Stelle in Graz wird derzeit fleißig in die Hände gespuckt. So wird ab 24. Juni die Herrgottwiesgasse stadteinwärts gesperrt, da im Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz Erdgas- und Wassergrabungen stattfinden. Die Umfahrung geht über die Triester Straße bis Karlauplatz. Die Sperre soll bis 2. August andauern.