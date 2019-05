Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der eingeklemmte Igel kurz vor seiner Befreiung © APA/BF GRAZ

Ehre, wem Ehre gebührt: Die "fire brigade in city of Graz, Austria" hat es tatsächlich in einen Bericht der Daily Mail geschafft. Die britische Tageszeitung holt die Mannen der Grazer Berufsfeuerwehr nach dem jüngsten kuriosen Einsatz vor den Vorhang: Vor knapp einer Woche rückte ja ein Trupp nach Graz-Gösting aus, um einen Igel zu befreien - das etwas stärker gebaute Tier war in einem Gittertor stecken geblieben.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.