Es hilft nichts: Den Schirm werden wir in den nächsten Tagen da und dort noch brauchen © Fuchs Jürgen

Nur zur Erinnerung, damit man weiß, wovon wir sprechen - und in welchem Wonnemonat wir uns eigentlich befinden: Am heutigen Samstag, den 18. Mai, haben unter anderem alle Grazer Freibäder ihre Pforten geöffnet. Ja. Eben. Am Papier und auch im Internet klingt das nach Sonne und Planschen und Eisschlecken. War aber in echt nicht ganz so - auch wenn zumindest die Stammgäste im Grazer Augartenbad ihren Spaß hatten.

