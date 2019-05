Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ogris mit Blindenführhund Tyson, Stadtrat Hohensinner, Künstler Fuchs © Stadt Graz/Fischer

Ende März sorgte dieser Vorfall in Graz für Kopfschütteln: Der metallene Mini-Uhrturm am Schloßberg, der einst direkt vor dem Original-Uhrturm für Menschen mit Sehbehinderung aufgestellt worden war, wurde demoliert. Mehr noch: Ihre Zerstörungswut ließen Unbekannte am Modell des Grazer Wahrzeichens aus, schnitten sie ihm doch kurzerhand das Dach ab.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.