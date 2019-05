"Feier-Tag"Tausende feierten mit Gloria im Schlagergarten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Alexander Danner

Am Feiertag regierte die Sonne über dem Himmel der Landeshauptstadt - und lieferte damit die wichtigste Zutat für einen launigen Nachmittag und Abend. Tausende Grazer sind zu Gast bei Lendwirbel und dem Schlagergarten Gloria im Volksgarten. Letzterer fand nicht wie üblich an einem Samstag, sondern am 1. Mai statt.