Vastic und Co.Fans wählten: "Jahrhundertelf" des SK Sturm bei neuer Schau

Gleich beim Eingang in Action: die Sturm-Jahrhundertelf © Michael Saria

Sie empfangen den Besucher gleich beim Eingang - in voller Größe und voller Montur. Und in Action! Beim GrazMuseum in der Sackstraße erfolgt ja am 26. April der Anpfiff zur neuen Ausstellung "Die Gruabn. Das Herz von Sturm." Sie ist also jenem Kultstadion am Grazer Jakominigürtel gewidmet, das heuer seinen 100er feiert.

