Sie ist heuer 100 Jahre alt, und nicht nur Nostalgiker weinen ihr so manche Träne nach. 1919 als Spielstätte des SK Sturm errichtet, spielten sich in der Gruabn Dramen und Heldentaten ab. Bis heute erinnern sich „die alten Fans“ (sogar jene des Stadtrivalen) mit Wehmut an das archaische „Oval“.

