Die KPÖ kann sich vorstellen am 1. Mai gemeinsame Sache mit der SPÖ zu machen. Dort sieht man den Vorstoß kritisch.

Tag der Arbeit in Graz

Ehmann, Schickhofer und Genossen am 1. Mai 2018 © Alexander Danner

Am Tag der Arbeit ruhen SPÖ und KPÖ nicht. So organisieren beide Parteien auch heuer am 1. Mai wieder Aufmärsche durch Graz: Während die Sozialisten vom Volksgarten aus zum Hauptplatz pilgern werden, laden die Kommunisten zur Kundgebung zwischen Südtiroler Platz und Eisernem Tor. Geht es nach Manfred Eber, Klubchef der Grazer KPÖ, könnte man einander künftig beim Anstecken der roten Nelken behilflich sein. „Ja, es würde Sinn machen, gemeinsam mit der SPÖ und unter dem Dach des ÖGB zu marschieren. Es ist ja der Tag der Arbeit“, meint er auf Anfrage der Kleinen Zeitung.

