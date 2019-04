Facebook

Doch, es ist ein aktuelles Foto! © Webcam Holding Graz

Samstag, 13. April: Hat man in anderen Jahren an diesem Tag schon fieberhaft überlegt, die Schwimmbäder aufzusperren, denkt man an diesem 13. April 2019 eher an Hauben und Handschuhe - bei Temperaturen von 6 Grad um kurz vor 8.30 Uhr auch kein Wunder. Auch der Schöckl ist wie in den vergangenen Tagen schon weiß angezuckert.

