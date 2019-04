Am 24. März musste die Feuerwehr anrücken, seit gestern Abend haben in der "Wunderbar" die Gäste wieder das Sagen.

Mehmet Dikilitas in seiner wiedereröffneten "Wunderbar" © Privat

Mehmet Dikilitas ist erleichtert. Zwölf Tage nach dem Brand in seiner Shisha-Bar in der Grazer Gleisdorfer Gasse kann er die "Wunderbar" wieder aufsperren. "Die Küche ist neu, der Rest des Lokals mussten wir ordentlich reinigen lassen - aber jetzt können die Gäste wieder kommen", sagt er zur Kleinen Zeitung. Gestern, am 4. April, hat er zum ersten Mal nach dem Feuer wieder aufgesperrt.

