Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Siegfried Nagl mit Pfarrer Wolfgang Pucher © Jürgen Fuchs

"Da war er wirklich sauer“, wird heute noch erzählt. Er, das ist Pfarrer Wolfgang Pucher. Und „sauer“ war er, weil er im Frühjahr 2018 aus dem Menschenrechtsbeirat verabschiedet wurde. Per Brief und alles andere als freiwillig. Den Zorn des Gottesmannes konnte auch der Dank, den ihm Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) im Brief aussprach, nicht lindern.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.