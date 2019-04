Facebook

Aufwärmen: Für die Schüler von "Young-Ung Taekwondo" war heute Prüfungstag. © Georg Tomaschek

"Taekwondo ist ein sehr zugänglicher Sport", schwärmt Sandro Stückler: "Man kann mitmachen, egal wie alt oder fit man ist." Auch körperliche Leiden sind kein Hinderungsgrund, im Gegenteil: "Die weichen Bewegungen ähneln den Übungen der Physiotherapie." Er muss es wissen, schließlich leitet Sandro Stückler gleich zwei Taekwondo-Schulen in Graz - eine in Geidorf und seit letztem Jahr die zweite in der Kasernstraße. "Insgesamt bringen wir es auf zweihundert Schüler!"