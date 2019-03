Vor wenigen Minuten war es so weit: Am Freitag donnerten zwei Eurofighter kurz nach 14 Uhr über Graz hinweg.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Freitagnachmittag: Zwei Eurofighter fliegen über Graz © Wilfried Rombold

Zumindest all jene, die auf dem Hof der Grazer Belgierkaserne nicht stramm stehen müssen, reißen an diesem Freitagnachmittag den Kopf nach rechts - und blicken nach oben. Denn kurz nach 14 Uhr war es so weit: Zwei Eurofighter flogen über Graz hinweg.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.