Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Interesse an der Studie war groß – im ReSoWi-Zentrum war der Hörsaal gut gefüllt © Preis

Es waren große Themen, denen sich Grazer Studierende des Soziologie-Instituts an der Karl-Franzens-Universität in den letzten Monaten stellten. Sie schwärmten aus und gingen in den Bezirken Gries und St. Leonhard so drängenden Fragen nach wie: Sollen noch mehr Ausländer ins Land? Oder: Wie stolz sind Sie auf Österreich? Nun wurden die Ergebnisse präsentiert.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.