Ein 22-Jähriger hat am Mittwochnachmittag bei einem Einbruch in eine Grazer Arztpraxis die 40-jährige Ärztin verletzt. Die Frau konnte ihn jedoch zusammen mit ihrem Ehemann (40) festhalten, bis die Polizei eintraf und ihn festnahm. Der Mann wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.