Dienstagfrüh kam es wieder zu einem medizinischen Notfall in einer Straßenbahngarnitur.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitten auf der Strecke blieb die Bimgarnitur stehen © Juergen Fuchs

Der Vorfall dauerte nur rund 15 Minuten und ist für die Betroffene letztlich hoffentlich auch gut ausgegangen - dennoch sorgte er für Aufsehen: Denn eine junge Frau kollabierte Dienstagfrüh in einer Grazer Straßenbahngarnitur. Die Folge: In der Grazer Innenstadt standen Bims vorübergehend still.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.