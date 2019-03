Facebook

März 2018: Dieses Foto sorgte für Aufsehen © Facebook/Bundesheer

Die Nachher-Fotos ähneln sich: Da steht ein Mann in Zivilkleidung locker-lässig neben einer Fliegerbombe, die entweder auf einem Seil baumelt oder am Boden liegt - in jedem Fall aber soeben entschäft wurde. So wie am Montag nach dem jüngsten Fund eines solchen Kriegsrelikts in Graz-Reininghaus. Also hat der Bombenentschärfer den Ganzkörperschutzanzug vorher ausgezogen, nicht? Und der Roboter, der sich ferngesteuert der Bombe näherte, ist halt nicht im Bild, oder?

