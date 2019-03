Facebook

Seit 2013 erinnern in Graz Stolpersteine an Opfer des Nazi-Terrors © (c) HOFFMANN SABINE

Rund 170 Stolpersteine erinnern aktuell in Graz an Opfer der Nazi-Verbrechen. Die Steine sind vor den jeweiligen Wohnhäusern der Betroffenen in den Gehsteig eingelassen, der Name der Opfer und ihr Schicksal auf diese Weise verewigt.

