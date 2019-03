Facebook

In der Maiffredygasse kam es zu einem weiteren Vorfall © Juergen Fuchs

Gleich drei Mal waren am heutigen Mittwoch in Graz Rettungskräfte nach einem Vorfall in einem Linienbus oder rund um eine Öffi-Garnitur im Einsatz. Und zumindest in einem Fall hat ein Fahrgast Zivilcourage bewiesen und geholfen.