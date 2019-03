Kulturjahr 2020: Am Montag endete die Einreichfrist für Projektvorschläge - und am letzten Tag ging es noch einmal rund. Was die Grazer nun erwartet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wie kann Kultur eine Stadt gestalten? Auch darüber wird 2020 diskutiert © Ballguide/Gregor Hiebl

Immer auf den letzten Drücker! Was man aus eigener Erfahrung kennt, trat offenbar gestern auch in Kultur- und Wissenschaftskreisen ein: An diesem 18. März endete ja - nach knapp fünf Monaten - die Einreichfrist für jene Projekte, die im Kulturjahr 2020 in Graz zum Zug kommen sollen. Und wie aus dem Rathaus zu hören war, ging es gestern noch einmal rund. Zumal man den Poststempel gelten lässt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.