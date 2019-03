Am Sonntag wurde weltweit der St. Patrick's Day gefeiert. Auch in Graz wurde der irische Feiertag gebührend zelebriert. Pubs trumpften mit grünem Bier und grünen Hüten auf.

Irische und schottische Musik war Teil der St. Patrick's Day-Feiern in Graz © Ballguide/Manuel Hanschitz

Grün, egal wo man hinschaut. Grünes Bier, grüne Hüte, grüne T-Shirts: Der irische Feiertag St. Patrick's Day wurde auch in Graz am Sonntag in den Pubs ausgelassen gefeiert.

