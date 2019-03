Facebook

Landstube im Landhaus © Juergen Fuchs

Ein Appendix zum Bund-Länder-Vertrag über den Ausbau der Elementarpädagogik spaltet in der Landtagssitzung am heutigen Dienstag die Parteien: So koppelte der Bund die Fördergelder zum Ausbau von Krippen und Kindergärten an ein Verbot "weltanschaulich oder religiös geprägter Bekleidung, die mit der Verhüllung des Hauptes verbunden ist". Die Strafhöhe wurde an die Länder delegiert.

