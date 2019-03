Fit in den Frühling: Trainingsstudio "Vibes" hat neuen Standort im Grazer Zentrum eröffnet.

Die sogenannte "Weightlifting Area" im "Vibes" © Niki Pommer

Bis zur letzten Minute wurde gearbeitet, letztendlich konnten Katrin und Mario Nerad ihr neues Trainingsstudio am Südtiroler Platz diese Woche aber wie geplant aufsperren. Wer also an seiner Badehosen- und Bikinifigur arbeiten möchte, bevor der Sommer ins Land zieht, hat dafür ab sofort im Grazer Zentrum eine neue Möglichkeit.

