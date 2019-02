Kalt-warm für Fußgänger und Radfahrer in Graz: Der Puchsteg wird abgerissen und hinterlässt eine Lücke - aber erst ab Ende März.

Murkraftwerk: Wasserspiegel wird steigen, also muss der alte Puchsteg weichen © Energie Steiermark

Um ein Haar hätte es schon in den kommenden Tagen rrrumms gemacht und der historische Puchsteg in Graz wäre Geschichte gewesen. Das mit dem Rrrumms wird noch passieren - aber später als gedacht: Denn der Abbruch des Stegs wurde nun um einen Monat verschoben. „Wir konnten den Zeitplan so gestalten, dass die Brücke für Fußgänger und Radfahrer noch länger zur Verfügung steht“, betont Urs Harnik-Lauris, Sprecher der Energie Steiermark.

