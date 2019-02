Facebook

In dieses Wetter könnten sich viele glatt verlieben © Jürgen Fuchs

Es ist wie bestellt: Ausgerechnet am heutigen Donnerstag, der das Ende des meteorologischen Winters darstellt, blüht dem Raum Graz ein Rekord – es könnte der wärmste Februartag aller Zeiten werden. „Der bisherige Höchstwert in dieser Hinsicht lag bei 20,5 Grad, das war im Februar 2008“, weiß Hannes Rieder. Und wenn der Meteorologe bei der Zamg so gen Himmel und auf seine Wetterkarten blickt, dann könnte dieser 28. Februar 2019, "der ziemlich windstill wird, einen neuen Rekord bringen“.

