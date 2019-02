Ungewöhnlich für Februar: Am Mittwoch und Donnerstag sollen uns in Graz frühsommerliche Traumtage erwarten, bevor es schon am Wochenende wieder abkühlt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schöner Ausblick: Am Mittwoch und Donnerstag soll es in Graz richtig warm werden © HIEBL/BALLGUIDE

Noch schnell raus und das schöne Wetter genießen - am Dienstag Nachmittag wurden in Graz bereits über 18 Grad Celsius an den Messstationen beim Flughafen und der Uni Graz gemessen. Am Mittwoch und Donnerstag soll es noch einmal wärmer werden. Auf 15 bis 20 Grad darf man sich laut Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) freuen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.