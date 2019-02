Facebook

Der Volksgarten wird von vielen Grazern als problematisch wahrgenommen © A. W. Tengg

Der Volksgarten sowie der wenige hundert Meter entfernte Metahofpark werden am nächsten Mittwoch zu Schutzzonen erklärt. Diese ermögichen der Polizei Wegweisungen und Betretungsverbote. Damit will man auf den offenen Drogenhandel reagieren, der an diesen Orten floriert. Einhergehen soll diese Maßnahme mit verstärkter Polizeipräsenz. Dass der Stadtpark keine Schutzzone wird, liegt an seiner Größe. Grazer Parkbesucher sorgen sich daher, dass das Problem nur verlagert wird.