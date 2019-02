Gleich zwei Demonstrationen bremsen am Donnerstag und am Freitag die Grazer Straßenbahnen vorübergehend aus.

Am 14. und am 15. Februar brauchen Öffi-Gäste in Graz Geduld © Jürgen Fuchs

Gleich an zwei Tagen hintereinander brauchen Öffi-Gäste in Graz jede Menge Geduld: Denn sowohl am heutigen Donnerstag als auch am Freitag, den 15. Februar, bremsen Demonstrationen die Grazer Straßenbahnen vorübergehend aus.

