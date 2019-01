Seit dem Spatenstich 2015 spaltet der moderne Bau in der Burggasse die Gemüter. Von außen haben viele Passanten die mit Blasen überzogene Fassade betrachtet, am Samstagvormittag warfen wir einen Blick von innen nach draußen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neugierige konnten heute das Argos-Gebäude von innen betrachten. © Georg Tomaschek

Um Punkt 11 Uhr wurde der Tummelplatz seinem Namen gerecht und musste fast einhundert Menschen Platz bieten. Denn: Auch die erste Kreativ-Tour in diesem Jahr zog wieder zahlreiche Freunde von Architektur und Design an. Sie alle wollten dabei sein, wenn zum ersten Mal Einlass in das ungewöhnliche Argos-Gebäude gewährt wird, das über drei Jahre an der Ecke Burggasse-Einspinnergasse auf seine Fertigstellung gewartet hat.