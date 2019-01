Essen in Grazer Öffis? Ja, aber ...

Ab heute darf in Wiener U-Bahnen nicht mehr geschmaust werden. Warum man das Essverbot in Graz aufgehoben hat und welche Regeln in den Öffis jetzt gelten.

Solange es niemanden stört, ist Essen in der Straßenbahn erlaubt © Ballguide/Pajman



Der Verbotsaufkleber mit dem durchgestrichenen Eisstanitzel ist in den letzten Jahren in den Grazer Öffi-Garnituren verschwunden. Die Stadt hat das Essverbot in den Bussen und Straßenbahnen vor geraumer Zeit aufgehoben: „In Abstimmung mit anderen Verkehrsbetrieben in Österreich“, erklärt Gerald Zaczek-Pichler, Sprecher der Holding Graz. Wien geht aktuell den umgekehrten Weg: Ab heute ist das Essen in allen U-Bahnen untersagt – die Öffis sollen so sauberer werden, der Geruch angenehmer.

